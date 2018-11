Edwin Evers sluit af met marathonuitzending

Samen met zijn vaste sidekicks Rick Romijn, Niels van Baarlen en Jelte van der Goot en zijn nieuwslezer Henk Blok is Edwin op 21 december van 6.00 tot 18.00 uur te horen. Met veel (live)muziek, artiesten, 538-collega’s en vrienden van de show blikken de vijf terug op 21 jaar Evers Staat Op.

In maart maakte Edwin bekend dat hij aan het einde van dit jaar stopt met zijn ochtendshow. „Na ruim twee decennia ochtendradio wil ik mij herbezinnen en nadenken over de toekomst”, zo zei hij destijds. Evers Staat Op begon bij de KRO op 3FM. De laatste achttien jaar was het programma op Radio 538 te horen.