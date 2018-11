Katie Holmes ontkent verloving met Jamie Foxx

De twee zouden al jaren een relatie hebben, maar bevestigden dat nooit officieel. Katie werd onlangs gespot met een diamanten ring om haar vinger, wat de speculaties over een op handen zijnde huwelijk op deed laaien. Haar management verklaarde echter: „Katie is met niemand verloofd, behalve met haar fictieve filmverloofde, gespeeld door Jerry O’Connell.”

De actrice werkt momenteel aan de film The Secret met Jerry. De foto’s waarop ze met hem en een ring aan haar vinger te zien was, zou dan ook zijn gemaakt tijdens of vlak na de opnames van de film.

Geruchten dat Katie en Jamie iets met elkaar hadden deden voor het eerst de ronde in 2013, een jaar na de scheiding van Katie met Tom Cruise, met wie ze haar 12-jarige dochter Suri deelt. Jamie heeft twee kinderen uit eerdere relaties: dochters Corinne (24) en Annalise (9).