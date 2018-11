Filmrecensie: ’Girl’ ✭✭✭✭

Zowel regisseur Lukas Dhont als zijn jonge hoofdrolspeler Victor Polster maken met Girl een ijzersterk speelfilmdebuut. Hun fijngevoelige, onopgesmukte drama draait om een strijd om twee fronten. Al komt de tegenstand misschien uit andere hoek dan verwacht.

Lara’s eigen omgeving heeft haar al lang geaccepteerd als meisje. Zeker haar alleenstaande vader (Arieh Worthalter). Hij toont zich net zo vol liefde en begrip als de vaderfiguur in het thematische verwante Call me by your name (2017). Maar de stress om als ballerina te slagen en het lange traject dat tot haar uiteindelijke sekseverandering moet leiden, blijken voor het titelpersonage een emotionele en fysieke uitputtingsslag.

Girl krijgt de ondertonen van een psychologische thriller door de vraag of Lara al dat gewicht wel op haar frêle schouders zal kunnen dragen.

Want hoewel vastbesloten, is zij ook kwetsbaar. Victor Polster maakt daarbij diepe indruk en weet - naast de bijzondere dansprestaties die hij levert - ook die uiteenlopende gevoelens volkomen geloofwaardig over te brengen.

Dat Polster de titelrol speelde toen hij zelf ook pas 15 was en nog geen enkele acteerervaring had, maakt dat tevens tot een indrukwekkende prestatie van zijn eveneens jonge regisseur. Want die wist zijn hoofdrolspeler immers wel zover te brengen.