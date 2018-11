Nieuw eerbetoon Aretha Franklin in Concertgebouw

Zangeres Michelle David neemt onder leiding van The Beans & Fatback Orchestra bezoekers mee terug naar 1968, toen de dit jaar overleden soulzangeres een legendarisch optreden gaf in het Concertgebouw. Ook Tim Knol, Steffen Morrison en Sofie Winterson beklimmen het podium.

Een dag na de dood van Franklin laste het Concertgebouw al een ode aan de Queen of Soul in. Dat eerbetoon was binnen een mum van tijd uitverkocht.

Aretha Franklin stierf op 16 augustus op 76-jarige leeftijd aan kanker.