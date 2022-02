Dave Chapelle maakt nieuwe shows voor Netflix

De nieuwe shows komen online onder de naam Chappelle’s Home Team. Ze zullen voornamelijk optredens van anderen bevatten, waarbij Chappelle optreedt als presentator. Twee namen die al bekend zijn gemaakt zijn die van Earthquake en Donnell Rawlings. In een verklaring zegt Chappelle trots te zijn om deze mensen, die ook vrienden van hem zijn, aan het grote publiek te mogen voorstellen.

Chappelles eigen show The Closer raakte in het najaar van 2021 in opspraak nadat critici sommige grappen in de show transfoob en anti-lhbti vonden. Medewerkers van Netflix gingen uit protest tegen de show in staking. Netflix-baas Sarandos benadrukte echter dat hij en Netflix artistieke vrijheid hoog in het vaandel dragen en dat er van ’hate speech’ geen sprake was.