Queen Elizabeth moet taken anders gaan verdelen

Elizabeth verhuist al bijna een leven lang elke winter van de hoofdstad naar het koninklijk landgoed Sandringham. Hoelang ze blijft, staat ook vast: 6 februari wordt in principe daar doorgebracht. Die datum markeert de dag waarop in 1952 haar geliefde vader koning George VI overleed en Elizabeth, die op dat moment in Kenia was op doorreis naar Australië en Nieuw-Zeeland, koningin werd. Dat betekent dat ze eind deze week 68 jaar op de troon zit.

De koningin heeft de afgelopen weken ruim de tijd gehad na te denken over hoe dit jaar de gaten in de koninklijke agenda gedicht moeten worden die vallen door het ’verdwijnen’ van de prinsen Andrew en Harry, en Meghan. Afgelopen jaar was het trio, afhankelijk van de rekenwijze, goed voor 265 tot 558 openbare optredens.

Deels waren dat werkzaamheden voor eigen goede doelen en projecten, waarvoor niet meteen iemand anders hoeft op te draven, maar deels waren ze ook namens de koningin op pad en die taken moeten worden overgenomen door andere leden van de familie. Dat betekent dat er meer werk op de schouders gaat komen van bijvoorbeeld William en Catherine, en bijvoorbeeld van prins Edward en zijn vrouw Sophie. Die waren volgens de meest royale telling vorig jaar samen goed voor 364 optredens.