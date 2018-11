’Hartverscheurend familienieuws’ voor Lily Allen

Op Twitter verontschuldigt de 33-jarige zangeres zich woensdagmiddag voor het cancelen van de shows van afgelopen woensdagavond en donderdagavond. Ze vertelt dat ze niet kan optreden omdat ze ziek is. „Het spijt me heel erg, maar het is niet meer te vermijden, ik loop er al twee weken mee te worstelen.”

Als volgers in discussie gaan, voegt ze daar nog aan toe: „Ik ben echt heel erg ziek en ik heb zojuist werkelijk hartverscheurend nieuws gehad. Kunnen jullie trollen me nu even met rust laten vandaag?” In een reactie op een bezorgde fan, antwoordt Lily Allen: „Ik kan niet praten en ik ben erg geschokt door nieuws van thuis.” Wat er precies aan de hand is, licht ze niet toe.