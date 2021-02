Rob Stenders: ’Het was nu of nooit’

Rob Stenders droomt al sinds zijn tienerjaren van een eigen zender en die wens is „nooit verstild”, zo verklaart hij zijn beslissing om te vertrekken op de website van NPO Radio 2. „Ik heb met KXradio een behoorlijke poging in de richting gedaan en heb dat als fantastisch ervaren. Het heeft misschien het grote publiek niet bereikt, maar we hebben een heerlijke tijd gehad.”

„Het heeft me nooit helemaal meer losgelaten en toen kwam dus júist Radio Veronica met het verzoek of ik hun zender wilde runnen”, gaat Rob, die in de jaren tachtig en negentig al actief was voor Veronica, verder. „Ik zit echt heerlijk bij BNNVARA en Radio 2. Dus heb er onverantwoord lang over na moeten denken.”

Laatste week

De dj dankt Radio 2 en BNNVARA voor de kans die hij kreeg met Stenders Platenbonanza waarin hij „zonder keurslijf” de afgelopen jaren zijn eigen gang kon gaan. „Daar heb je een groot vertrouwen voor nodig en dat heb ik gekregen van hen. Voor géén geld zou ik vertrekken bij deze heerlijke clubs als ik alleen maar het programma zou verplaatsen maar om daarbij ook Radio Veronica nu echt te kunnen maken naar eigen inzicht, dat kon ik uiteindelijk niet laten liggen.”

Rob maakt deze week al zijn laatste uitzendingen voor BNNVARA, ondanks dat zijn dienstverband bij Veronica pas komende zomer begint. „Ik was graag tot 30 juni doorgegaan op deze prachtige zender, maar ik heb er alle begrip voor dat ze hebben besloten dit feestje wat in te korten.”

Naast zijn functie als manager van de zender, gaat Stenders ook weer iedere werkdag – met sidekick Caroline Brouwer – de Bonanza presenteren.