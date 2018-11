Bartho Braat duikt weer op in GTST

In een korte preview die door de makers op Instagram is gezet, is te zien dat Bartho's personage hartelijk wordt begroet door Laura Selmhorst, een rol van GTST-coryfee Jette van der Meij. In de video keren ook andere personages terug die al even niet meer te zien waren. Ferri Somogyi en Joke Bruijs maken in november weer hun opwachting.

Bartho stopte in 2016 na 25 jaar met GTST omdat hij graag ’nieuwe dingen’ wilde doen. Daarna keerde hij echter al een aantal maal terug voor enkele afleveringen.