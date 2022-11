Mores krijgt ook meldingen over cultuur bij radioprogramma’s NPO

De NPO bevestigt desgevraagd dat ook de radiotak onderdeel zal zijn van het onderzoek naar de werkcultuur bij de gehele publieke omroep. „Het onderzoek is omroepbreed”, aldus de woordvoerder. Zowel Mores als de NPO kan niets zeggen over de inhoud van de meldingen en om welke tv- of radioprogramma’s het gaat.

De NPO kondigde maandag een onafhankelijk onderzoek aan naar de werkcultuur achter de schermen bij DWDD. Dat gebeurde nadat de Volkskrant een onderzoek had gepubliceerd waarin tientallen oud-medewerkers spraken over de werkomstandigheden bij het programma en over presentator Matthijs van Nieuwkerk. De publieke omroep maakte vrijdagavond bekend dat het onderzoek niet alleen bij DWDD plaatsvindt, maar bij de gehele publieke omroep.

Mores wordt betrokken bij het onderzoek. Het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag binnen de podium-, film- en televisiesector zal optreden als adviseur van de onderzoekscommissie.