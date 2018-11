Coaches Waylon, Lil Kleine, Anouk en Ali B. Ⓒ William Rutten

„Drie mannen met een ego en een hoop testosteron.” Daar zit Anouk tussen in het negende seizoen van The voice of Holland. „Een beetje een hanenbal, is het wel”, vindt de coach, die volgens Waylon toch ’de grootste ballen’ heeft.