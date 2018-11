Tim Hofman start burgerinitiatief voor asielkinderen

In de documentaire volgt Tim vijf van de ongeveer 400 kinderen die volgens hem in aanraking zouden moeten komen voor een kinderpardon. De kinderen zijn hier geboren of wonen langer dan vijf jaar in Nederland.

Tim zegt al maanden geleden te zijn begonnen met het maken van de documentaire, nog voor Lili en Howick in de publiciteit kwamen. „Wat wij tegenkwamen toen, is dat er een weeffout zit in de migratiepolitiek in Nederland, namelijk dat het kinderpardon niet werkt. Met het burgerinitiatief nemen wij het meewerkcriterium onder vuur, waarin je zegt tegen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ’ik werk mee aan mijn uitzetting’. Wij merken dat dat de kinderen in de weg zit.”

’Oneerlijk’

Tim wil met het burgerinitiatief 40.000 handtekeningen inzamelen en het onderwerp daarmee op de agenda van de Tweede Kamer zetten. Zo probeert hij te voorkomen dat 400 kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wonen het land worden uitgezet. Daarnaast verwacht de programmamaker van de politiek een structurele oplossing.

Dat het dossier heel moeilijk en heel pijnlijk is, erkent Tim. „Je hebt natuurlijk kinderen die al uitgezet zijn omdat hun ouders zich aan de regels hebben gehouden of door wat voor omstandigheden dan ook. Is het oneerlijk? Tuurlijk, dar kun je hard maken. Betekent dit dat dit de komende jaren zo door moet blijven gaan? Dat denk ik dus niet.”

’Kinderhoofden’

„Dat is ook gebleken uit onderzoek”, vervolgt Tim. „De langdurige druk dat je straks uit een land wordt gezet is schadelijk voor kinderhoofden. Dus wat je doet is kinderhoofden kapot maken en dat kan nooit de bedoeling zijn. Niet van de ouders, niet van de politiek, niet van de maatschappij. Dat is niet humaan.”

De documentaire is te zien op het YouTube-kanaal van #BOOS. Op 8 november wordt Terug naar je eige land uitgezonden op NPO 3.

