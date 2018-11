Ex Sylvie Meis geeft jawoord

Guillaume laat op Instagram weten: „Vandaag gaat het om jou en mij. Repeteren is niet nodig. Ik heb mijn hele leven op jou gewacht. Ik ben gelukkig en voel me een gezegende man en snel een gelukkige echtgenoot.”

Guillaume en Sylvie waren zo’n vier maanden samen. Nadat ze uit elkaar waren, trok de rijke zakenman de beerput open over zijn ex. Zo vertelde hij onder meer dat Sylvie nergens in geïnteresseerd te zijn, noemde hij haar een ramp in de keuken en liet hij weten dat ze niets kon zonder haar assistent. Ook ergerde hij zich mateloos aan Sylvie toen ze tijdens een opera in slaap viel. De kleine diva liet weten geschokt te zijn door zijn uitlatingen.

Een paar jaar later werd Sylvies voormalige BFF Touriya Haoud met Guillaume gespot. Zij liet destijds weten: „Niemand probeert revanche te nemen op Sylvie, ik wens haar alle liefde in de wereld.”