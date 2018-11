JLo scoort recordaantal complimenten met naaktfoto

Voor het decembernummer van magazine InStyle kleedde ze zich dan wel in een groene jurk, die laat echter niets aan de verbeelding over. Gooide ze met haar bikinifoto al hoge ogen en een uitschieter aan reacties, haar naakte lijf doet het nog beter bij fans. In een dag tijd heeft ze meer dan vier miljoen likes en maar liefst meer dan tachtigduizend reacties, waarvan het grootste deel - weinig verrassend - uit complimenten bestaat.

Hoe ze het doet? Geen koffie, geen alcohol en om tien uur op bed.