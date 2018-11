Lenny Kravitz komt in juni naar Emmen

Hello Festival is de nieuwe naam van het popfestival Retropop. De oude naam dekte de lading niet langer.

Voor de editie van komend jaar prijken ook Golden Earring, Daniël Lohues & Band, DeWolff en Daredevils op de affiches.

Lenny Kravitz trad in juni nog op in de Ziggo Dome, als onderdeel van zijn Europese zomertournee Raise Vibration Tour 2018. In 2015 stond Lenny Kravitz op Concert at Sea.