Rol Alicia Silverstone in Pleasure Of Your Presence

Andere rollen in The Pleasure Of Your Presence gaan naar Tom Everett Scott, Jake Hoffman, Mathilde Ollivier, Noah Silver en Mark Blum. Ook Julie Engelbrecht en Ronald Guttman maken deel uit van de cast.

Alicia Silverstone speelt in de film een vrouw die probeert te voorkomen dat haar broer (Jake Hoffman) trouwt met een jonge Française (Mathilde Ollivier), tijdens het weekend van de trouwerij. De opnames zijn al achter de rug en waren deels in New York.