Buffy-actrice Kristy Swanson opgenomen in ziekenhuis met corona

The New York Post plaatste een artikel over Swansons ziekenhuisopname en noemde haar in de kop een anti-vaxxer, maar dat klopt volgens de actrice niet. „Fact check: ik heb nooit gezegd dat ik tegen vaccinaties ben”, reageerde ze op Twitter. Daar beweerde ze eerder dat het vaccinatiebeleid in de VS is opgezet zodat de regering er geld aan kan verdienen.

Swanson noemde in een eerdere tweet Amerika’s bekendste viroloog Dr. Anthony Fauci een fascist. Ook retweette ze beweringen en memes over mensen die vlak na hun coronavaccinaties zijn gestorven.

De actrice is vooral bekend van haar titelrol in de Buffy the Vampire Slayer-film uit 1992, waarin ook Rutger Hauer en Luke Perry te zien waren. Vijf jaar later ging de bekende serie gebaseerd op de film van start. Daarin nam Sarah Michelle Geller de rol van Buffy over.