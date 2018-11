Dennis Weening: Art Rooijakkers volgt mij op

Weening maakte deze week bekend dat hij niet vrijwillig stopt met Expeditie Robinson. De ware reden van zijn vertrek is dat RTL5 zijn contract niet verlengt. In Shownieuws omschrijft hij zijn vertrek als een shock. „Er zijn heel wat traantjes gevloeid in huize Weening.” Weening gunt Rooijakkers het beste. „Als je zo’n klus krijgt, moet je dat doen. Ik wens hem alle succes daarmee.”

Rooijakkers stapte in april over van AVROTROS naar RTL. Hij tekende een driejarig contract en gaat zowel studioprogramma’s als programma’s op locatie doen, maakte RTL bij zijn transfer bekend. Zijn eerste programma was de comedyshow Holland-België, over vooroordelen en verschillen die er zijn tussen de Hollanders en de Belgen. Vanaf zaterdag begint Rooijakkers op RTL 4 aan zijn tweede presentatieklus, de komische taalquiz Praat Nederlands met me.