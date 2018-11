Geheimzinnigheid rondom tachtigste verjaardag koningin Sofia

Het Zarzuela paleis wil niet vertellen wie daar nog meer komen opdagen. Aanvankelijk was gedacht dat koning Felipe zijn ouders zou vergezellen, maar noch hij noch zijn vrouw koningin Letizia worden genoemd in de openbare agenda.

Eerder vrijdag is er in Zarzuela een uitgebreide feestelijke lunch, waar Sofia volgens haar schoonzus prinses Pilar de hele familie verzamelt. Volgens de nieuwssite El Confidencial betekent dat de komst van de beide zussen van koning Juan Carlos met hun gezinnen, maar ook de Griekse koninklijke familie van de op 2 november 1938 in Athene geboren Sofia: koning Constantijn en koningin Anne-Marie en prinses Irene, en hun kinderen en aanhang.

Media-aandacht

Spaanse media gaan ervan uit dat prinses Cristina anders dan in januari, toen haar vader Juan Carlos zijn tachtigste verjaardag vierde, nu wel welkom is, samen met haar kinderen. Ook zus Elena en haar twee kinderen zijn van de partij en volgens El Confidencial zal koningin Letizia, die aan Elena een hekel heeft en Cristina niet kan uitstaan, wel een manier verzinnen om zover mogelijk van hen vandaan aan tafel te zitten.

Kranten en weekbladen besteedden de afgelopen dagen overigens veel aandacht aan de koningin, die als voorbeeld wordt gezien van plichtsbetrachting en koninklijke waardigheid.