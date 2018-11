Danny Froger heeft gekneusde ribben na boksen

Danny had tijdens de bokswedstrijd weinig in te brengen. „Ik had wel verwacht dat hij er flink op zou gaan. Maar ik had een totale black-out. Tijdens het trainen boks ik met jongens die misschien nog wel harder slaan. Dan doe ik een stapje achteruit en ga je verder met boksen. Hier deed ik niets van dat.”

Danny’s ouders René en Natasja Froger zijn blij dat Danny nog heel is. „Ik ben blij dat het voorbij is. Je hebt het gedaan en je bent lekker vijf kilo afgevallen. En je neus is nog heel, maar ga nu maar lekker mee naar huis”, zei Natasja na afloop van de wedstrijd.

Het nieuwe RTL 5-programma Boxing Stars trok woensdag relatief weinig kijkers. Naar de eerste aflevering keken 273.000 mensen. In de tweede aflevering volgende week boksen Michael Boogerd en Thomas Cox tegen elkaar, net als Juvat Westendorp en Rick Brandsteder. Bij de vrouwen wordt de bel geluid voor Michella Cox en Amanda Tsatsos.