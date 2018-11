Weduwe Chris Cornell begint zaak tegen arts

Uit de rechtbankstukken blijkt volgens People dat zijn arts Robert Koblin nalatig was bij het voorschrijven van zware medicijnen, waaronder de angstremmer Lorazepam. In de documenten staat ook dat Koblin op de hoogte was van Cornells medicijnverslaving en dat hij recepten uitschreef zonder zijn patiënt te onderzoeken en te controleren hoe Cornell reageerde op de dosering.

Chris Cornell maakte in mei 2017 op 52-jarige leeftijd een einde aan zijn leven. Hij werd bekend als frontman van Soundgarden en was later ook lid van de band Audioslave.