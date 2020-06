Kritiek op Rachel Hazes na foto

„Jullie bekende Nederlanders horen het goede voorbeeld te geven, anderhalve meter afstand houden”, vond een volger. Die kreeg veel bijval. Zo vindt een ander het ’niet echt bijdehand om deze foto te delen in coronatijd’ en meent een ander dat ze ’blijkbaar schijt aan corona en dus ook aan de mensen in de zorg’ hebben, nu Rachel ’alweer uit eten met meerdere mensen uit een ander gezin’ is.

Anderen vinden echter dat zij niet zo moeten zeuren. „Wat een azijnpissers weer zeg. (Zullen genoeg tussen zitten die straks in vliegtuig stappen om op vakantie te gaan of met de auto gezellig naar de camping in Frankrijk of waar dan ook). In ieder geval het is een goede vriend. Het is een soort van ‘hoort bij het interieur verhaal’. Zolang hij en zij gezond zijn niks aan het handje! Let vooral op jezelf en niet zo op een ander. En anders lekker ontvolgen als het je toch tegenstaat.” Ook deze mening vindt bijval: „Wat een zeikerds zeg, met vrienden doe ik dat zelf ook niet meer.”