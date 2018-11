The Bodyguard valt verkeerd in Amerika

Richard Madden en Keeley Hawes zorgen voor ongekende spanning in de Britse hitserie The Bodyguard. Maar of het overzeese publiek daar nu ook zoveel van begrijpt...?

Het was in Engeland de meest succesvolle tv-serie van de BBC in de afgelopen tien jaar en sinds kort kan de hele wereld The Bodyguard zien, nu hij wordt vertoond op streamingsdienst Netflix.