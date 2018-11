Na zes jaar weer Nederlandse zangeres op 1

De laatste Nederlandse zangeres die op nummer 1 stond was Sandra van Nieuwland in december 2012. Zij wist de lijst toen twee weken aan te voeren met Keep Your Head Up.

Duurt te lang is afkomstig uit het tv-programma Beste Zangers. De single verslaat Verleden Tijd, het nummer waarmee Frenna en Lil’ Kleine de afgelopen zes weken op de eerste plaats stonden. Shotgun van George Ezra, dat begin september al twee weken op de eerste plaats stond, keert terug naar nummer twee en staat daar nu voor de zesde week.