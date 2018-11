Kim Kardashian zegt sorry

Tijdens een feestje voor Halloween ging Kim verkleed als Pamela Anderson, maar vrienden begrepen niet wie zij moest voorstellen. In een filmpje op Instagram Stories liet de cosmeticaondernemer hen daarop weten dat ze achterlijk waren. Verschillende fans reageerden boos, omdat ze dat woord beledigend vinden.

Kim reageerde donderdag op de commotie. „Ik wil mij verontschuldigen voor wat ik heb gezegd in een recente video. Het was ongepast en gevoelloos richting de gehandicaptengemeenschap”, zo liet ze weten in een statement aan E!. „Ik probeer te leren van mijn fouten, en dit is een van die keren. Geloof alsjeblieft dat mijn intenties altijd goed zijn, en ik in dit geval in de fout ging. Het spijt me.”

In juli kwam Kims jongere zus Khloé al in de problemen door het gebruik van hetzelfde woord. Ook zij bood haar excuses aan: „Ugh, ik haat dat woord. Waarom zei ik dat? Jullie hebben een miljoen procent gelijk, ik hou er ook niet van als mensen dit woord gebruiken. Ik zal me beter gedragen, het spijt me”, aldus Khloé destijds.