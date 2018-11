Ook namen WNL-presentatrices misbruikt

Op internet circuleert een nepartikel waarin wordt verwezen naar Goedemorgen Nederland, het ochtendprogramma van WNL. Hierin wordt beweerd dat de 17-jarige Jens Reijssen te gast was om te praten over het succes van het platform Bitcoin Revolution. Presentatrice Nikki Herr en de inmiddels vertrokken Vivienne van den Assem prijzen een investering vervolgens aan.

WNL benadrukt dat dit nooit is gebeurd en dat dit het werk is van oplichters. „Wij adviseren mensen om goed na te denken bij advertenties die te mooi om waar te zijn lijken en nooit persoonsgegevens af te geven”, zo staat in een verklaring.