Paul McCartney geeft gastoptreden weg

Het popicoon richtte de organisatie in 2009 op met dochters Mary en Stella. Ze voeren met Meat Free Monday een campagne om mensen over te halen in ieder geval één dag in de week vlees te laten staan. „Het is een geweldig goed doel, en het kan jou en een vriend een trip opleveren naar Liverpool, waar het allemaal begon”, zegt Paul in een clipje om de actie te promoten.

Op de inzamelingsactie kunnen fans bedragen van 10 tot 5.000 pond doneren. Gullere gevers maken meer kans op de hoofdprijs.