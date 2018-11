Sam Smith neemt muziek op voor Waterschapsheuvel

Van het boek Watership Down, in het Nederlands Waterschapsheuvel, werd in 1978 een animatiefilm gemaakt. Toen scoorde Art Gartfunkel een grote hit met het bekendste liedje uit de film, Bright Eyes. Sam heeft niet dat nummer, maar nieuw werk opgenomen voor de miniserie.

Watership Down gaat over een groep konijnen die op zoek is naar een nieuw thuis. Eerder werd al bekend dat James McAvoy, John Boyega, Olivia Colman, Gemma Arterton, Ben Kingsley, Daniel Kaluuya en Taron Egerton hun stemmen hebben geleend aan de dieren uit de miniserie. De nieuwe Watership Down verschijnt naar verwachting eind van het jaar op Netflix.