Charly Lownoise en Mental Theo vieren jubileum

In 1994 scoorden Ramon Roelofs en Theo Nabuurs hun eerste gezamenlijke hit met Live At London, waarna er nog vele volgden. Onder meer Wonderful Days, Stars en Fantasy World werden top 3-hits en grote klassiekers in de dancescene.

Charly Lownoise en Mental Theo vieren hun jubileum niet alleen. In AFAS Live zijn er gastoptredens van onder anderen T-Spoon, Alice Deejay, Nakatomi, Darkraver en DJ Jean. Kaarten zijn vanaf woensdag te koop.