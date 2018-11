Ariana Grande boos na trouwgrap Pete Davidson

In het filmpje stelt de comedian zich voor aan muzikale gast Maggie Rogers. „Hoi, ik ben Pete. Wil je met me trouwen?”, grapt hij, verwijzend naar zijn bliksemverloving met Ariana na een paar weken daten. Als Maggie hem afwijst, zegt Pete in de camera: „Nul van de drie.” Dat hielp meteen de geruchten op gang dat hij eerder ook een huwelijksaanzoek deed aan Cazzie Davids, met wie hij eerder een paar jaar een relatie had.

Het duurde niet lang voordat Ariana van zich liet horen op Twitter. Ze noemde de naam van Pete niet, maar richtte duidelijk haar pijlen op haar ex. „Voor iemand die beweert dat hij niet altijd het laatste nieuws wil zijn, klamp je je er wel heel erg aan vast”, beet ze de comedian toe. Later voegde ze daar in een nieuwe tweet aan toe: „Bedankt. Volgende!”

Niet veel later verwijderde de popster haar tweets.