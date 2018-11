Mamma Mia!-ster Dieter Troubleyn slachtoffer van woningbrand

Het vuur ontstond achter een valse wand, vertelt Troubleyn aan de Gazet van Antwerpen. „We hadden eerst niet door dat het brandde, maar mijn vrouw hoorde op een gegeven moment een raar geluid. Ze heeft dan aan de muur gevoeld en die was helemaal warm. De brand zat eigenlijk tussen de eiken parketvloer op de bovenverdieping en het plafond beneden.”

Om de brand te bestrijden moest de brandweer de vloer en enkele valse wanden uitbreken. Daardoor is de woning nu tijdelijk onbewoonbaar. Troubleyn had het huis juist net op orde na een jarenlange renovatie.

De 48-jarige Troubleyn is momenteel te zien in de ABBA-musical Mamma Mia! in Utrecht. Eerder had hij diverse rollen in Nederlandse series en speelde hij de hoofdrol in Jesus Christ Superstar.