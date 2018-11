Rammstein speelt in juni in De Kuip

Het is ook de eerste keer dat de gehele Europese tour van 27 concerten bestaat uit shows in stadions. In 2016 stond Rammstein wel op Pinkpop.

Rammstein is bekend van hits als Du Hast, Ich Will en Sonne. De Duitsers maken een mix van harde gitaarmuziek met strak drumwerk en techno-melodieën uit synthesizers, waardoor je net zo hard op de muziek kunt headbangen als dansen. De shows van Rammstein zijn altijd een visueel spektakel: van kettingzagen tot vlammenwerpers en van voorbijvliegende muzikanten tot aan wild spuitende voorbinddildo’s, het kan zomaar voorbijkomen.

Gitarist Paul Landers liet in een interview weten dat voor het nieuwe album de band niet langer alles individueel heeft opgenomen, maar dat iedereen tegelijkertijd de opnamestudio in ging. De band deelde tevens een foto van opnames met een koor en een orkest in het Wit-Russische Minsk. De opvolger van het in 2009 uitgebrachte album Liebe Ist Für Alle Da staat gepland voor de lente van 2019.

De kaartverkoop start donderdag.