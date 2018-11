Zaak tegen Mick Harren begint

Mick Harren werd eind juli gearresteerd na een incident in een horecagelegenheid aan de Koemarkt in Purmerend. Hij zou daar zijn voormalige stiefzoon hebben bedreigd met een wapen. Na elf dagen hechtenis werd besloten dat Harren zijn proces in vrijheid mocht afwachten, onder voorwaarde dat hij zich tot de rechtszaak niet in Purmerend liet zien.

Begin september werd die voorwaarde opgeheven.