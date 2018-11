Art Rooijakkers: Gevraagd, nog geen ja gezegd

„Ik ben door RTL gevraagd toen ik overstapte om verschillende programma’s te presenteren en te maken. Toen hebben ze ook gevraagd of ik Expeditie Robinson zou willen doen”, aldus Art. „Ik heb vanaf begin af aan gezegd: ik heb zeven jaar Wie is de Mol?, het kroonjuweel van de Nederlandse televisie, gepresenteerd. Dus om dan direct een soortgelijk realityprogramma op een andere zender te presenteren, dat hoeft niet voor mij.”

„Als dat zo was, was ik wel bij de NPO gebleven en had ik nog jaren door kunnen gaan met Wie is de Mol?”, ging Art verder. RTL vroeg hem vervolgens om er toch over na te denken. „Nu gaat Dennis weg en vraagt iedereen aan mij of ik het ga doen, maar om heel eerlijk te zijn, heb ik echt geen idee. Dit gedoe werkt niet echt motiverend, kan ik je zeggen.” Art zegt dan ook te balen dat het nu lijkt alsof hij de baan van Dennis heeft opgeëist. „Dat is echt zeker niet waar, integendeel zou ik willen zeggen.”

Niet vrijwillig

Dennis’ manager Edwin Janssen noemt het donderdagmiddag in de Coen en Sander show nog ’gelul’ dat Art Rooijakkers in interviews zegt dat hij het programma niet wil afpakken. „Hij speelt het mooie verhaal.” Ook Dennis, die ’heeft begrepen dat Art het gaat doen’, had liever gezien dat Art de communicatie anders had aangepakt. „Het gaat om de ruis. Als Art binnen was gekomen en had gezegd: ‘Ik krijg Robinson. Ik vind Dennis een hartstikke aardige jongen, maar zo’n kans kan ik niet laten lopen’, dan had ik hem de hand geschud en gezegd: ‘Natuurlijk, dat snap ik.’ Dingen moeten gewoon duidelijk zijn.”

Dennis Weening onthulde eerder deze week dat hij niet vrijwillig stopt met het presenteren van het programma. RTL liet het eerder lijken alsof Dennis het te druk had met het opzetten van een eigen bedrijf en dat hij daardoor geen tijd meer zou hebben. Dennis heeft dit steeds ontkend.