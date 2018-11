OM doet voorstel aan verspreiders filmpje Paay

Onder meer GeenStijl en Michel V., alias twitteraar Eendevanger, worden beschuldigd van het publiceren van de video. Volgens het OM is er ook nog een derde verdachte.

Bekijk ook: Patricia Paay kijkt weer naar de toekomst

Over de inhoud van het transactievoorstel doet het OM op dit moment geen mededelingen. Wel benadrukt een woordvoerster dat een transactievoorstel naast een geldboete ook kan bestaan uit een taakstraf en/of een schadevergoeding. Als de verdachten niet akkoord gaan, moeten ze alsnog voor de rechter verschijnen. Het voorstel is half oktober naar de advocaten gegaan en ze hebben tot eind deze maand de tijd om te reageren, aldus de zegsvrouw.

De zaak draait om de video waarin te zien is dat Paay plasseks heeft met een man. De civiele rechter in Amsterdam besliste eerder dit jaar al dat GeenStijl en V. een schadevergoeding moeten betalen van 30.000 euro, omdat de tv-persoonlijkheid en voormalige zangeres immateriële schade heeft geleden door het verspreiden van het filmpje. Het bedrag viel een stuk lager uit dan de 450.000 euro die ze had geëist.

Het bedrag van 30.0000 euro heeft betrekking op de civiele schadevergoedingsprocedure die heeft plaatsgevonden bij de rechtbank in Amsterdam. Het transactievoorstel van het OM Noord-Holland aan de verdachten gaat over de strafrechtelijke component van de zaak.