’Acteur moest hoofd in oven steken die niet uit wilde’

„Het is een heftig proces geweest”, zegt regisseur Jos Thie. In de voorstelling zit een deel van het publiek letterlijk in de keuken van Soof, gespeeld door Maike Boerdam. Ze zitten op het toneel en eten gedurende de voorstelling ook enkele hapjes mee met wat er tijdens de show wordt gekookt.

De keuken bleek echter een terugkerend probleem. „Het is een heel gedoe geweest”, zegt Thie. „De keuken staat op een draaischijf, maar als daar meer dan acht acteurs op dansten stopte de motor ermee. Verder bleven de kookplaten branden en ging de oven niet goed uit”, somt de regisseur op. „Dat was gevaarlijk omdat er ook op de keuken wordt gedanst en er een acteur zijn hoofd in de oven steekt.”

Als klap op de vuurpijl bleek de keuken uiteindelijk ook te hoog, waardoor de show voor een deel van het publiek niet goed te zien was. „De zaag moest erin, wat ook weer een ingewikkelde operatie was.” Alle problemen konden echter op tijd worden opgelost. „De generale verliep donderdag goed. We zijn klaar voor de eerste try-out vanavond in Almere”, aldus een opgeluchte Thie.

De première van Soof de musical is op 18 november in Breda.