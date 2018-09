Ⓒ Hollandse Hoogte

FRANS DUIJTS was een van de grote, rijzende sterren aan het Nederlandse firmament. Maar voor zijn succes betaalde de volkszanger een hoge prijs. Hij miste de jeugd van zijn kinderen, kreeg grote medische problemen en redde ternauwernood zijn huwelijk. Maar nu in Kroatië haalt hij zoveel mogelijk in...