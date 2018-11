Wat is er mis met Justin Bieber?

Dit keer was het tijdens een trip naar Universal Studio’s bar Leaky Cauldron in Orlando, een bar in Harry Potter-stijl, waar de 24-jarige artiest zijn tranen liet stromen. Zijn hoofd boog hij moedeloos tussen zijn handen. Hailey Baldwin troostte hem weer, door hem over zijn wang te strelen. Dat momentje werd vastgelegd door camera’s, waarvan Daily Mail beelden heeft.

Volgens bronnen zou het beveiligingsteam van Justin ondertussen iedereen de bar uitgestuurd hebben, terwijl de zanger zijn tranen probeerde te verbergen door zijn baseballpetje omlaag te trekken. Hailey Baldwin zou vervolgens voor hen beiden een drankje besteld hebben.

Natuurlijk klopt het wat Bieber onlangs verklaarde aan TMZ: „Je hebt goede dagen en slechte dagen.” Toch rijst bij zijn nieuwe emotionele uitbarsting de vraag wat Justin zo dwars zit. In juli werd hij gespot met een christelijk zelfhulpboek over het huwelijk. Enkele weken daarvóór werd de pasgetrouwde zanger ook al huilend gezien.

Een bron zegt dat hij mogelijk klaar is met alle jaren die hij zo hard gewerkt heeft en toe is aan wat rust in zijn leven.

Bekijk ook: Justin Bieber maakt tijd voor Hailey