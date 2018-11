Kendall Jenner en zusjes Hadid in Victoria’s Secret Fashion Show

Eerder kondigde Brian Atwood, de man die verantwoordelijk is voor de schoenen van de modellen tijdens de show, al aan dat hij ’niet kon wachten’ om Gigi Hadid en Kendall Jenner op zijn schoenen te zien lopen tijdens de show. Nu maakt Victoria’s Secret op haar eigen Instagramaccount bekend dat ook Bella Hadid van de partij is.

Vorig jaar ontbrak Kendall Jenner op de catwalk, omdat ze een contract tekende bij concurrent La Perla. Dit jaar is ze er weer bij en nam ze met haar zussen alvast een voorproefje op de uitdossing tijdens Halloween. Gigi en Bella liepen vorig jaar ook al mee.

Victoria’s Secret Angel Taylor Hill zal de befaamde jaarlijkse show openen. Deze wordt zondag 2 december in New York opgeluisterd door artiesten Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey, Kelsea Ballerini, The Struts, Rita Ora en Shawn Mendes.