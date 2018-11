George Harrison schreef laatste brief aan ’Austin Powers’ Mike Myers

De acteur was aangeschoven bij The Late Show om met talkshowhost Stephen Colbert te praten over de film Bohemian Rhapsody, waarin Myers – die ironisch genoeg in Wayne’s World headbangend losgaat op het gelijknamige lied – de rol speelt van EMI-baas, die tegen het plan is om Bohemian Rhapsody als single uit te brengen.

Even later in het gesprek vertelt de Canadees, die als zoon van een vader en moeder uit Liverpool opgroeide met de muziek van The Beatles, over zijn fascinatie voor George Harrison. Terwijl hij bezig was met de film Austin Powers 3, ontving Myers een brief van de Beatle, die uiteindelijk de laatste zou zijn die de muzikant ooit heeft geschreven.

Dr. Evil-pop

In de brief zou de muzikant hebben gezegd dat hij heel Europa heeft afgezocht, op zoek naar een mini-pop van Myers, maar dat hij er nog geen had gevonden. „Het hangt nu in een lijst aan de muur, een beetje vergelijkbaar met de Amerikaanse grondwet”, zegt de acteur lachend.

Niet veel later kwam Myers erachter dat Harrison, die zijn stem was krijtgeraakt door zijn ziekte, een Dr. Evil-pop – een personage uit Austin Powers – gebruikte om tijdens vergaderingen te communiceren. „George trok dan aan het touwtje, waarnaar de pop zei: ’Waarom word ik telkens omringd door frickin’ idioten!’