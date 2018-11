Frenna stoot zichzelf weer van de troon

De prestatie van Frenna is geen unicum. Zo stond Justin Bieber in 2015 achtereenvolgend op nummer 1 met What Do You Mean, Sorry en Love Yourself. In 2012 zat Sandra van Nieuwland zichzelf in de weg door met Keep Your Head Up, Beggin’ en New Age achter elkaar op nummer 1 te belanden.

Frenna is in totaal alweer aan zijn zevende nummer 1-hit toe, Boef mag zijn achtste bijschrijven.