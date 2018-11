OM eist cel- en taakstraf tegen Mick Harren

Daar eiste hij 72 dagen celstraf tegen de volkszanger, waarvan zestig voorwaardelijk. Ook moet Harren een werkstraf opgelegd krijgen van 180 uur.

Volgens de aanklager wijst alles erop dat Harren een heel ander wapen heeft ingeleverd dan dat wat hij bij zich had toen hij de 24-jarige zoon van zijn ex-vrouw in een café in Purmerend bedreigde. De aanklager vroeg de rechtbank de zanger een proeftijd van drie jaar op te leggen. Verder moet Harren een meldplicht krijgen en gedragstherapie volgen, aldus de officier van justitie.