R. Kelly opnieuw aangeklaagd voor zedendelict

De nieuwe aanklacht is maandag op een persconferentie bekendgemaakt, zo melden Amerikaanse media. Kelly is aangeklaagd voor het aangaan van prostitutie met een persoon jonger dan 18 jaar, in 2001. Er zou sprake zijn geweest van „dansen en seksueel contact.” Volgens lokale media zou de zanger een fan 200 dollar hebben betaald - diegene zou Kelly hebben benaderd voor een handtekening - voor seksueel contact.

Steve Greenberg, de advocaat van Kelly, heeft op Twitter al gereageerd. „Kom op zeg”, schrijft hij. De advocaat noemt de nieuwe aanklacht „absurd.”

Borgtocht

De 52-jarige Kelly wordt ook in New York en Chicago vervolgd. Hij wordt verdacht van het bezit van kinderporno, het belemmeren van de rechtsgang en het aanzetten van een minderjarige tot het verrichten van seksuele handelingen.

Kelly zelf blijft zijn onschuld volhouden. Vrijdag vroeg zijn verdediging de rechtbank in New York de zanger op borgtocht vrij te laten, maar dat verzoek werd afgewezen.