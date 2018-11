Theaterconcert Bruce Springsteen op cd en lp

Bruce Springsteen maakte in oktober vorig jaar zijn Broadway-debuut. Aanvankelijk zou hij maar een maand op de planken van het theater staan, maar al snel werden meer shows aangekondigd. Tijdens de show speelt The Boss op de akoestische gitaar en piano en vertelt hij verhalen uit zijn biografie Born to Run uit 2016. Springsteen stopt in december na 236 shows.

De onemanshow Springsteen on Broadway is nog tot met 15 december te zien in het Walter Kerr Theatre in New York. Tijdens de slotavond brengt Netflix de tv-registratie uit. De soundtrack is hetzelfde geluid als dat van de registratie op Netflix.

De show tart de grenzen van theater, concerten en film en geeft ons wereldwijde publiek een intieme blik op een van de grootste culturele iconen van onze tijd, zei Netflix deze zomer.

Het album is ook op streamingdiensten te vinden.