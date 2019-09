Comeback ABBA pas in 2020 gepland

Waarom de comeback weer vertraging heeft opgelopen zei Ulvaeus niet. Eigenlijk zouden er vorig jaar december twee nieuwe nummers worden uitgebracht, maar het project liep om onduidelijke redenen vertraging op. Dit voorjaar mikte Ulvaeus op ’september of oktober’ omdat de video met de digitale avatars van de bandleden nog niet af was.

De nummers, I Still Have Faith In You en Don’t Shut Me Down, worden in de video’s door digitale versies van Agnetha, Björn, Benny en Anni-Frid vertolkt. Er moet later ook een speciale ABBA-avatartour komen, een ’digitale tour’, met hologrammen die gebaseerd zijn op hoe het viertal er in de jaren 70 uitzag.