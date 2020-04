Sophie Hilbrand onderzoekt generatiekloof

In De Grote Generatieshow wordt Hilbrand bijgestaan door teamcaptains Gerard Cox (79), Richard Groenendijk (47) en de 27-jarige Sahil Amar Aïssa. Hilbrand neemt de kijker mee terug in de tijd, maar ook het heden en de toekomst komen aan bod in deze nieuwe spelshow. In drie vakken met verschillende generaties wordt uitgemaakt wie het meeste weet van hun eigen en de andere leeftijdsgroepen.

Iedere generatie heeft zijn eigen aanvoerder. Voor het vak met de 60-plussers is dat de 79-jarige zanger, acteur en cabaretier Cox. De generatie van 30 tot 60 jaar wordt vertegenwoordigd door cabaretier Groenendijk (47). En de jongste generatie in de show heeft als teamcaptain presentator en acteur Sahil Amar Aïssa (27). Iedere aflevering staat in het teken van een maatschappelijk thema zoals gezondheid, seks en liefde, eten en drinken en reizen en vakantie. Deze thema’s worden door de verschillende generaties onder de loep genomen.

De Grote Generatieshow is vanaf 18 april iedere zaterdag om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1