Katja Schuurman herdenkt Theo van Gogh

„Lieve Theo, ik denk aan je”, schrijft ze op Twitter gevolgd door een hartje en een link naar haar Instagramaccount. Daar plaatst ze dezelfde tekst, met een foto van haar en Theo van Gogh. Ze krijgt veel meelevende reacties; een enkeling toont onbegrip, maar die wordt al even snel van repliek gediend.

Ook veel andere Twitteraars staan stil bij het overlijden van Theo van Gogh. De filmmaker werd op 2 november 2004 door Mohammed B. neergeschoten op de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost. Ook sneed hij zijn keel door. Omdat in zijn borst een brief aan Ayaan Hirsi Ali werd geprikt, werd er al snel verband gelegd met de film Submission die hij in samenwerking met haar maakte en waarin Koranteksten op lichamen werden geprojecteerd.