HBO boos op Trump na sancties-tweet

’Sanctions are coming’, zo is te zien op een ’filmposter’ waar de president zelf prominent op staat. Het zinnetje is afgeleid van de beroemde quote ’Winter is coming’ van het karakter Jon Snow uit Game of Thrones. Ook het lettertype waarin de boodschap is getikt is 1 op 1 overgenomen van de serie. Zonder toestemming van HBO, zo blijkt.

„Wij waren ons niet bewust van deze boodschap en we zien ook liever niet dat ons merk misbruikt wordt voor politieke doeleinden’, zegt HBO tegen CNBC.

Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het voorval.