Dave Roelvink woensdag voor politierechter

De zoon van Dries Roelvink werd in augustus aangehouden door de politie nadat hij met 180 kilometer over de ring van Amsterdam reed. Uit een blaastest bleek dat hij ruim 2,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol had genuttigd.

Midden in de Coentunnel was Roelvink gestopt, waarna hij iets onverstaanbaars naar de motoragent riep. Later parkeerde de artiest zijn wagen opnieuw op de vluchtstrook. Dit keer stapte hij uit en reageerde hij agressief tegenover de motoragent.

Dave nam zich daarna voor een alcoholcursus te volgen.

