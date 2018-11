Hulk Hogan weer terug in de ring na ’N-woord’

Ⓒ AFP

De beroemde WWE-worstelaar Hulk Hogan is weer terug in de ring. Terry Bollea, zoals de krachtpatser echt heet, pakte de microfoon tijdens het Crown Jewel-event in Saudi-Arabië en sprak het uitzinnige publiek toe. „Het is goed om weer terug in de WWE te zijn”, brulde Hogan.